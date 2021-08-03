За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці 3 серпня обрав зловмиснику запобіжний захід.

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Підозрюваний у побитті танцівника Дорофєєвої – під вартою

Бійця УДО, якого підозрюють у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження 22-річному танцівнику з шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, взяли під варту на 60 діб.

Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої: що відомо