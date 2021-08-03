За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці 3 серпня обрав зловмиснику запобіжний захід.
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Підозрюваний у побитті танцівника Дорофєєвої – під вартою
Бійця УДО, якого підозрюють у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження 22-річному танцівнику з шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, взяли під варту на 60 діб.
Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої: що відомо
- Інцидент стався у ніч на 1 серпня поблизу гей-клубу Lift, що у Києві.
- На оприлюдненому відео помітно, що конфлікт спровокував військовий-охоронець. Він сильно штовхнув друга танцівника. Після словесної перепалки чоловік вдарив хлопця кулаком у голову. Той втратив свідомість і впав на землю.
- Особу нападника встановили у день побиття. Він виявився працівником Управління державної охорони України.
- Чоловіка усунули від роботи, після чого затримали й відкрили кримінальне провадження.
- Водночас танцівник у важкому стані, йому зробили трепанацію черепа та ввели у медикаментозну кому.