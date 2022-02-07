В "Борисполе" поймали иностранца с ужасной подделкой израильского паспорта

Пограничники, работающие на пункте пропуска "Борисполь" задержали гражданина Узбекистана, который показал им поддельные документы. Нарушитель летел из Стамбула в Амстердам с пересадкой в Киеве.

Увидев подделку, пограничники задержали злоумышленника и начали устанавливать его личность. Как выяснилось, израильский паспорт правоохранителям показывал гражданин Узбекистана.

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Судя по всему, мужчина воспользовался поддельным паспортом, поскольку попасть в Нидерланды без визы не мог.

Купил паспорт в Стамбуле​

Как рассказал иностранец, поддельный документ он приобрел в Стамбуле за 4 тысячи долларов.

Впрочем, качество паспорта было настолько ужасным, что в Украине это сразу заметили.

За нарушение пограничного режима на пунктах пропуска злоумышленника привлекли к административной ответственности. Мужчина должен заплатить от 119 до 170 гривен штрафа.

Кроме того, иностранцу запретили въезд в Украину на 3 года.

Похожий случай в "Жулянах"

В пункте пропуска "Киев" на территории международного аэропорта имени Сикорского пограничники поймали гражданку Конго. Женщина, как оказалось, превысила срок пребывания в Украине, из-за чего пошла на подделку документов. Впрочем, в отличие от ее "коллеги" из Узбекистана, иностранку могут привлечь к уголовной ответственности.

По данным следователей, женщина подделала свидетельство и отметку Государственной миграционной службы в своем паспорте. За это она оплатила посредникам в Харькове 1 тысячу долларов. Во время проверки документов перед посадкой на самолет в Лиссабон пограничники увидели признаки подделки документов. Ее оштрафовали за нарушение правил пребывания в Украине, а вот полицейским сообщили о совершении преступления. Если женщину признают виновной, ей будет грозить штраф на сумму до 17 тысяч гривен или до 6 месяцев ареста. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.