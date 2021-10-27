В "Борисполе" задержали мужчину, который похитил человека и забрал биткоины на сумасшедшую сумму

Полицейские надели наручники на одного из членов преступной группировки. Мужчина скрывался от следствия за границей. Задержан он в международном аэропорту "Борисполь".

Правоохранители утверждают, что мужчина совершил преступление в апреле 2021 года в Киеве. Он вместе с сообщником затащил потерпевшего в автомобиль и вывез в арендованный дом на Киевщине.

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Злоумышленники заставили мужчину отдать им доступ к электронным кошелькам с биткоинами на 2,5 миллиона гривен.

Пытали и оставили в лесу

Следователи выяснили, что преступление совершили двое жителей Полтавщины. Они спланировали похищение киевлянина, занимавшегося обменом криптовалюты.

Мужчины похитили пострадавшего, вывезли в село на Киевщине, где удерживали в арендованном доме и пытали.

Злоумышленники угрожали мужчине расправой и забрали у него биткоины на немалую сумму.

После этого мужчины увезли пострадавшего в лес на Полтавщину и оставили там.

Правоохранители быстро установили личности преступников и выяснили, что подозреваемые уехали из Украины. Фигуранты преступления были объявлены в розыск. Кроме того, следователи заблокировали операции с электронными деньгами киевлянина, а также вернули часть украденных средств.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении похищения человека, вымогательстве и грабеже. Местонахождение его сообщника пытаются установить.

26 октября судьи решили содержать подозреваемого под стражей без возможности выйти под залог.

Если вину мужчину установят в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.