В Броварах под Киевом в квартире нашли мертвой целую семью: жуткие фото

Жуткий случай произошел днем 29 октября. В квартире многоэтажки нашли тела трех взрослых людей – семейной пары и их дочери. Судмедэксперты не обнаружили на телах признаков насильственной смерти.

Около 13:00 29 октября в милицию обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что достаточно долгое время не может дозвониться своим родственникам.

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На место происшествия выехали следователи и бойцы ГСЧС.

Умерла даже кошка

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семьи из 3 человек / Фото полиции Киевской области

Спасатели проникли в квартиру, принадлежавшую семейной паре. Внутри их ждала ужасная картина.

В коридоре помещения обнаружили мертвым 56-летнего владельца квартиры. В спальне без признаков жизни лежала 51-летняя женщина, а в ванной – их 26-летняя дочь. На кухне правоохранители и спасатели увидели мертвую кошку.

По предварительным данным, все жильцы квартиры скончались от отравления угарным газом.

Из дома эвакуировали всех жителей / Фото полиции Киевской области

Во избежание более трагических последствий инцидента на место происшествия вызвали специалистов аварийной газовой службы. Жителей дома эвакуировали.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства гибели трех человек. Квалификацию происшествия полицейские обещают предоставить позже.