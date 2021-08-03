В центре Киева на крыше дома установили забор с колючей проволокой: депутат возмущена – видео
Источник:фейсбук Алины Михайловой
Необычным способом решили бороться с руферами жители дома на площади Льва Толстого. На крыше здания установили забор с колючей проволокой.
Депутат Киевсовета Алина Михайлова написала о необычной и крайне радикальной борьбе с незваными гостями на крыше 3 августа. Впрочем, забор с колючей проволокой установили на этом месте еще примерно в 2016 году.
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По некоторым данным, препятствие обустроили для того, чтобы руферы не бегали по крыше, которая находится в аварийном состоянии.
Город, который умеет удивлять
В посте под видео Михайлова отметила, что Киев – город, который способен удивить любого.
Киев – столица Украины и один из старейших городов Европы, основанный по меньшей мере 1500 лет назад. Современный европейский город способен удивить любого – от любителей природной красоты, архитектуры и достопримечательностей до тех, кто отдает предпочтение более насыщенному и активному отдыху,
– написала депутат.
В комментариях к публикации пользователи указали политику, что забор установили 5 лет назад.
Кроме того, этот провод используют для подсветки крыши.
Смотрите видео дома с колючей проволокой на крыше в Киеве: