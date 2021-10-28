В центре Киева появилась недоступная для людей с инвалидностью реклама

Активисты разместили ряд рекламных плакатов, с указанием о том, что они не доступны для людей с физическими нарушениями. Заметили их утром 28 октября в центре Киева.

Как отметили жители столицы, по меньшей мере 3 таблички увидели неподалеку от Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Установили рекламу активисты организации Dostupno.ua.

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Таким образом представители ОО обратили внимание власти и граждан о том, с какими проблемами сталкиваются люди на инвалидных колясках.

Киев – не об инклюзивности



Активисты обратили внимание на проблемы с инклюзивностью в Киеве / Фото "Київ без цензури"

На табличках, которые увидели сотни киевлян, указано, что до этого места не сможет добраться человек на коляске.

По словам жителей столицы, подобных мест, недоступных для людей с недостатками движения, в Киеве очень много. Поскольку в городе всего несколько лет назад начали делать хотя бы что-то для инклюзивности.

Люди с ограниченными физическими возможностями также отмечают, что пока Киев не инклюзивный город, но ситуация постепенно улучшается.

Реакции на появление подобной рекламы от должностных лиц КГГА пока не было. Впрочем, чиновники говорят, что постоянно работают над расширением возможностей людей с инвалидностью.