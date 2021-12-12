В центре Киева прямо во время движения авто начал проседать асфальт и образовалась яма

На бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки в центре Киева 12 декабря провалилось асфальтное покрытие. Произошло это из-за аварии на водопроводных сетях.

В КГГА сообщили, что специалисты "Киевводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Все необходимые работы планируют завершить к утру 13 декабря.

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На опублткованных в сети кадрах видно, как асфальт буквально на глазах проваливался. Неосторожные водители, которые не успели сориентироваться и объехать опасный участок, лишь способствовали тому, что выбоина становилась все больше. В конце концов, асфальт провалился и на его месте образовалась огромная яма.

Внутри нее была грязная вода. Почти сразу прохожие установили ограничения для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции.

В центре Киева образовалась яма: смотрите видео

Яма образовалась в центре Киева: смотрите видео

Движение транспорта перекрыли

Из-за аварии пришлось перекрыть движение всех полос в направлении улицы Крещатик. А маршруты общественного транспорта изменили:

движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовали до улицы Терещенковской;

движение автобусов №114, 118 организовали через улицу Пушкинскую.

Также задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 и автобусов №114, 118 на бульваре Шевченко.