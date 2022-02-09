В центре Киева за огромную сумму продали старинное здание отеля-борделя

В Шевченковском районе Киева через систему электронных торгов OpenMarket продали исторический трехэтажный дом с подвалом. Владельцем здания был государственный "Укрэксимбанк".

По данным государственного предприятия СЕТАМ, дом на Малой Житомирской, 3 ушел из молока за 134 миллиона 653 тысячи 446 гривен. Именно за эту сумму представители банка и хотели получить за это имущество.

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Однако еще летом 2021 года стоимость здания оценивали в 282,3 миллиона гривен, но тогда покупателей по такой цене не нашлось.

Здание с собственным заездом и парковкой

Как отметили в описании дома чиновники, построил его инженер Гаврила Позняков между 1890 и 1895 годами.

Дом в деловом и историческом центре Киева имеет отдельный заезд и собственный двор с парковочной площадкой.

С 1986 года дом стал памятником архитектуры местного значения. Кроме того, трехэтажное здание является памятником истории и защищается государством.

Известный отель-бордель с банями

В 1895 году в здании работала первая общественная баня, которую подарили горожанам. Кроме того, дом был известен еще тем, что до революции на верхних этажах был расположен популярный отель. К нему водили девушек легкого поведения. Бани же были оборудованы мраморными ваннами, скамьями и фонтанами.

В советские времена так называемые "бани Познякова" принадлежали Лысогорскому банно-прачечному комбинату. Уже во времена Независимости Центральные торговые бани были излюбленным местом отдыха элиты. Посещать заведение любили депутаты, бизнесмены и представители интеллигенции.

Закрылись бани в 2013 году, но в здании работало кафе.