В КГГА предполагают, что цены на коммуналку пересекут границу платежеспособности

В КГГА сообщили, что ситуация на газовом рынке приведет к неизбежному удорожанию коммунальных тарифов. Цены могут пересечь границу платежеспособности.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Чиновник отметил, что от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду, а "голубое топливо" стремительно растет в цене.

В то же время для населения цена падает Тариф на газ в августе снизится: "Нафтогаз" обнародовал цену

Неадекватная цена на газ

Сейчас она вообще является неадекватной, по мнению Пантелеева – более 15 тысяч гривен за тысячу кубометров. Речь идет о цене для предприятий. Такой она была в июле, это в три раза больше, чем год назад.

Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в течение отопительного сезона цена газа будет только расти,

– подчеркнул Пантелеев.

По словам чиновника, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.

Какой выход из ситуации

Выходом из ситуации Пантелеев считает принятие единого для страны антикризисного решения еще до начала отопительного сезона. Поэтому, ответ за правительством.