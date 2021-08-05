Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Чиновник зазначив, що від ціни на газ залежать тарифи на опалення й гарячу воду, а "блакитне паливо" стрімко зростає у ціні.

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Неадекватна ціна на газ

Зараз вона взагалі є неадекватною, на думку Пантелєєва – понад 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Йдеться про ціну для підприємств. Такою вона була у липні, це втричі більше, ніж рік тому.

Прогнози фахівців свідчать про те, що протягом опалювального сезону ціна газу буде тільки зростати,

– підкреслив Пантелєєв.

За словами чиновника, ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків: банкрутством для компаній, що постачають тепло, а для населення – підвищенням тарифів на гарячу воду та опалення, які перетнуть кордон платоспроможності.

Який вихід із ситуації

Виходом із ситуації Пантелєєв вважає прийняття єдиного для країни антикризового рішення ще до початку опалювального сезону. Тож, відповідь за урядом.