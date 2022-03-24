Цезия в воздухе Киева в тысячи раз меньше опасного уровня, – Минприроды

В Минприроды заявили, что концентрация цезия в воздухе Киева – в тысячи раз меньше опасного уровня. Сейчас можно не беспокоиться.

Соответствующее заявление во время телемарафона сделал Руслан Стрелец – исполняющий обязанности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он подчеркнул, что специалисты постоянно исследуют ситуацию, сообщает 24 канал. В частности, работают ученые, участвовавшие в анализе аварии на ЧАЭС в 1986 году.

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Специалисты заявили, что угрозы для жителей Киева нет.

Та зафиксированная концентрация цезия в воздухе, о которой сказали, – она в тысячи раз ниже, чем предельно допустимая концентрация, которая могла бы угрожать безопасности жизнедеятельности человека,

– подчеркнул Стрелец.

Он отметил, что вообще цезия не должно быть в атмосферном воздухе. Его наличие – аномальное. В то же время концентрация – слишком мала, чтобы беспокоиться.

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Показатели ухудшились из-за действий российских оккупантов, спровоцировавших пожары в Зоне отчуждения возле ЧАЭС.