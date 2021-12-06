Черешня по 1499 гривен: сеть поразили цены в киевском супермаркете
Источник:телеграм "Подслушано Одесса"
В одном из киевских супермаркетов заметили черешню, удивившую пользователей сети. Дело в том, что ее стоимость была 1499 гривен за килограмм.
Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в сети 28 ноября А уже 6 декабря это получило огласку и под многочисленными публикациями сразу появилось немало комментариев.
Заметьте Цены вырастут еще больше: где в Украине самые дорогие продукты – инфографика
Мнения людей разделились
Автор отметил, что этот товар заметил в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.
Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных пользователей.
Что писали в комментариях:
- Спасибо, ешьте сами!
- Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.
- На каждый товар найдется покупатель.
- Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.
- Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?
- Охре**ть! Заверните 2 штучки!
Это может заинтересовать – Как правильно выбирать продукты: смотрите видео