Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в сети 28 ноября А уже 6 декабря это получило огласку и под многочисленными публикациями сразу появилось немало комментариев.

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Мнения людей разделились

Автор отметил, что этот товар заметил в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.

Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных пользователей.

Безумная цена черешни в супермаркете / Фото Кристины Зеленюк

Что писали в комментариях:

Спасибо, ешьте сами!

Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.

На каждый товар найдется покупатель.

Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.

Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?

Охре**ть! Заверните 2 штучки!

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