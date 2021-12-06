Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в сети 28 ноября А уже 6 декабря это получило огласку и под многочисленными публикациями сразу появилось немало комментариев.

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Мнения людей разделились

Автор отметил, что этот товар заметил в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.

Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных пользователей.

Безумная цена черешни в супермаркете Безумная цена черешни в супермаркете / Фото Кристины Зеленюк

Что писали в комментариях:

  • Спасибо, ешьте сами!
  • Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.
  • На каждый товар найдется покупатель.
  • Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.
  • Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?
  • Охре**ть! Заверните 2 штучки!

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