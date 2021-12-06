Фото цього цінника плодів оприлюднили в мережі 28 листопада. А вже 6 грудня це набуло розголосу та під численними публікаціями одразу з'явилося чимало коментарів.
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Думки людей розділилися
Авторка зазначила, що цей товар помітила в супермаркеті "Сільпо". Проте наразі невідомо, де саме він розташований.
Користувачі на такий цінник відреагували неоднозначно. Були ті, хто обурювався, проте з'явилися й думки більш лояльних користувачів.
Шалена ціна черешні в супермаркеті / Фото Христини Зеленюк
Кілька коментарів із телеграму "Подслушано Одесса":
- Спасибі, їжте самі!
- Оце так, ціна за кілограм черешні, як розмір пенсії.
- На кожен товар знайдеться покупець.
- З Австралії на оленів привезли. Нормально, транспортні витрати.
- Ніхто не змушує купувати, це не є товар першої необхідності. А якщо возять – значить купують. Що не так?
- Охри**ти! Загорніть 2 штучки!
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