Фото цього цінника плодів оприлюднили в мережі 28 листопада. А вже 6 грудня це набуло розголосу та під численними публікаціями одразу з'явилося чимало коментарів.

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Думки людей розділилися

Авторка зазначила, що цей товар помітила в супермаркеті "Сільпо". Проте наразі невідомо, де саме він розташований.

Користувачі на такий цінник відреагували неоднозначно. Були ті, хто обурювався, проте з'явилися й думки більш лояльних користувачів.

Шалена ціна черешні в супермаркеті
Шалена ціна черешні в супермаркеті / Фото Христини Зеленюк

Кілька коментарів із телеграму "Подслушано Одесса":

  • Спасибі, їжте самі!
  • Оце так, ціна за кілограм черешні, як розмір пенсії.
  • На кожен товар знайдеться покупець.
  • З Австралії на оленів привезли. Нормально, транспортні витрати.
  • Ніхто не змушує купувати, це не є товар першої необхідності. А якщо возять – значить купують. Що не так?
  • Охри**ти! Загорніть 2 штучки!

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