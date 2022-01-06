В Чернобыльской зоне на Киевщине задержали сталкеров-нелегалов: в их числе была россиянка

В Чернобыльской зоне отчуждения полицейские задержали четырех 19-летних сталкеров-нелегалов, среди которых была гражданка России. Это произошло 5 января.

Туристов-экстремалов, незаконно попавших на опасную территорию, правоохранители заметили во время патрулирования поселка Полесское.

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Кем были искатели приключений

Полиция установила, что три нарушителя – это жители Киева, а четвертая девушка – уроженка Москвы. В зону отчуждения группа проникла, обходя все контрольно-пропускные пункты.

По всем четырем правоохранители составили протоколы о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

За это горе-сталкерам грозит штраф в размере 20 – 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Окончательное решение должно быть принято судом.

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Что касается гражданки страны-агрессора, то ей сократят срок пребывания в Украине. Соответствующее представление полиция уже направила в Государственную миграционную службу.

Нелегальное посещение Чернобыльской зоны отчуждения запрещено. Эта территория строго контролируется.

Туристами-нелегалами оказались трое киевлян и одна москвичка / Фото полиции Киевской области

Мекка браконьеров

Кроме любителей острых ощущений, в зону отчуждения часто наведываются браконьеры и охотники за трофеями. Так, в начале декабря полицейские Вышгородщины задержали мужчину, пытавшегося вывезти оттуда рога лося.

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские Вышгородшины обнаружили в зоне отчуждения незаконных туристов-экстремалов. Сегодня, 5 января, при патрулировании территории зоны отчуждения в отселенном поселке Полесское работники отдела полиции №1 (город Чернобыль) Вышгородского районного управления полиции обнаружили четырех 19-летних нелегальных туристов.

Трое из нарушителей – жители Киева, а одна девушка – уроженка Москвы. Все они проникли на территорию зоны Чернобыльской атомной электростанции в целях экстремального туризма, минуя контрольно-пропускные пункты.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Административные материалы направили в суд для принятия решения.

Также полицейские зоны Чернобыльской атомной электростанции направили представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания в Украине гражданке России.

Уважаемые граждане! Полиция снова напоминает, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм в этой местности запрещен.