Чтобы избежать пробок: в Киеве ввели интеллектуальную транспортную систему

Интеллектуальную транспортную систему продолжают внедрять в Киеве. В рамках программы на углу улиц установили специальные камеры наблюдения. Это поможет уменьшить пробки на дорогах.

Аналогичные системы ввели во многих городах Европы и США. Об этом рассказал руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич 13 сентября.

Обратите внимание Через "Киев Цифровой" можно будет следить за движением общественного транспорта

Более 30 камер уже установили

Интеллектуальные камеры постоянно отслеживают дороги. В настоящее время пробок они передают данные дорожным службам или полиции. Таким образом правоохранители быстрее будут реагировать на ДТП или другие препятствия на дорогах.

Самый сложный перекресток в Киеве уже отслеживается. Там установили 31 камеру интеллектуальной транспортной системы. К концу этого года планируется подключить еще 43.

Систему опробовали в других странах

Камеры ИТС установили на перекрестке бульвара Леси Украинки, улицах Бассейной, Мечникова, Льва Толстого, на площадях Победы и Европейской.

Камеры интеллектуальной транспортной системы эффективно работают в странах Европы и США. Именно таким образом удалось разгрузить дороги в Нью-Йорке.

В Украине систему внедряют при поддержке иностранных партнеров.