Киев отмечает День города: как проходит празднование в столице в условиях военного положения

В воскресенье, 31 мая, столица Украины отмечает День Киева. Праздник традиционно приходится на последнее воскресенье мая и уже пятый год подряд проходит в условиях военного положения.

Какие торжества проходят на День Киева 2026?

Официальной датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основали полянский князь Кий вместе с братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью. Название столица получила в честь Кия. Впервые День Киева отметили в 1982 году, когда городу исполнилось 1 500 лет.

Как сообщили в КГГА, в этом году массовых общегородских празднований не проводят из соображений безопасности, однако в городе проходят локальные тематические мероприятия. К празднованию присоединились культурные, образовательные и спортивные учреждения столицы.

В частности, на станции метро "Золотые Ворота" проходит выставка "Несокрушимый город", где представлены работы студентов и преподавателей Профессионального колледжа "Универсум" Университета имени Бориса Гринченко. Также к празднику традиционно вручат художественную премию "Киев".

В течение выходных в столице проходят ярмарка народного искусства в Музее Ивана Гончара и XX Международный фестиваль-конкурс хорового искусства "Песня над Днепром".

В Голосеевском парке организовали художественную галерею и акцию "Киев – несокрушимая столица!" с мастер-классами. На Андреевском спуске проходит мероприятие "Спуск единства", объединяющее регионы Украины через традиции и творческие презентации.

Также в городе проходят концерты под открытым небом: с колокольни Михайловского златоверхого монастыря звучит карильонная музыка, а в парках и скверах выступают столичные коллективы и молодые артисты.

Спортивная программа включает традиционный "Пробег под каштанами", соревнования по кикбоксингу, гребле и пляжному гандболу, а также теннисный турнир Truhaniv Tennis Cup на Трухановом острове.

Желающим также предлагают бесплатные экскурсии по городу, тематические выставки, литературные события и детские мастер-классы в музеях и библиотеках. Все мероприятия проводят с учетом ситуации с безопасностью, с определенными укрытиями или ближайшими безопасными местами.

Как поздравил киевлян с праздником мэр?

Киевский городской глава Виталий Кличко поздравил киевлян с праздником, назвав столицу "сердцем Украины" и городом с "непоколебимой волей к жизни и свободе".

Город с особой атмосферой и лучшими людьми. Столица выстояла. Не сломал враг Киев, не сломает Украину!

– написал мэр.

Кличко отметил, что столичная власть помогает нашим защитникам на фронте, работает, восстанавливает город от атак агрессора.

"Мы любим свой Киев и все вместе делаем его еще красивее", – отметил Кличко.

Также он добавил, что победа будет, а над столицей будет сиять солнце мирного дня и мирного праздника.

Мы верим в себя и верим в Украину! С Днем рождения, родной Киев! И поздравляю всех, кто любит наш город,

– подчеркнул городской глава.

Что необычного происходит в Киеве ко Дню города?

К празднику в центре столицы сделали настоящий подарок для киевлян и гостей города. Впервые за 4 года на Крещатике и прилегающих улицах включилась праздничная иллюминация в виде каштанов и свисающих веточек.

В Киеве включили подсветку в центре ко Дню города

Кроме того, на Крещатике и Майдане Независимости включили фонтаны, которые работали до вторжения России в 2022 году.

Фонтаны на Крещатике и Майдане Независимости заработали ко Дню Киева

Как писал "Киевводфонд", фонтаны будут работать только с 29 по 31 мая. Полноценно высокотехнологичные светомузыкальные фонтаны не будут запускать до окончания войны из соображений рационального использования ресурсов.

