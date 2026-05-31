Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Сьогодні – День Києва 2026: найгарніші привітання у картинках і прозі

Які урочистості відбуваються на День Києва 2026?

Офіційною датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували полянський князь Кий разом із братами Щеком і Хоривом та сестрою Либіддю. Назву столиця отримала на честь Кия. Вперше День Києва відзначили у 1982 році, коли місту виповнилося 1 500 років.

Як повідомили в КМДА, цього року масових загальноміських святкувань не проводять з міркувань безпеки, однак у місті відбуваються локальні тематичні заходи. До відзначення долучилися культурні, освітні та спортивні установи столиці.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зокрема, на станції метро "Золоті Ворота" триває виставка "Незламне місто", де представлені роботи студентів і викладачів Фахового коледжу "Універсум" Університету імені Бориса Грінченка. Також до свята традиційно вручать мистецьку премію "Київ".

Упродовж вихідних у столиці проходять ярмарок народного мистецтва в Музеї Івана Гончара та XX Міжнародний фестиваль-конкурс хорового мистецтва "Пісня над Дніпром".

У Голосіївському парку організували художню галерею та акцію "Київ – незламна столиця!" з майстер-класами. На Андріївському узвозі відбувається подія "Узвіз єдності", що об'єднує регіони України через традиції та творчі презентації.

Також у місті тривають концерти просто неба: із дзвіниці Михайлівського золотоверхого монастиря звучить карильйонна музика, а в парках і скверах виступають столичні колективи та молоді артисти.

Спортивна програма охоплює традиційний "Пробіг під каштанами", змагання з кікбоксингу, веслування та пляжного гандболу, а також тенісний турнір Truhaniv Tennis Cup на Трухановому острові.

Охочим також пропонують безплатні екскурсії містом, тематичні виставки, літературні події та дитячі майстер-класи в музеях і бібліотеках. Усі заходи проводять з урахуванням безпекової ситуації, з визначеними укриттями або найближчими безпечними місцями.

Як привітав киян зі святом мер?

Київський міський голова Віталій Кличко привітав киян зі святом, назвавши столицю "серцем України" та містом із "непохитною волею до життя і свободи".

Місто з особливою атмосферою і найкращими людьми. Столиця вистояла. Не зламав ворог Київ, не зламає Україну!

– написав мер.

Кличко наголосив, що столична влада допомагає нашим захисникам на фронті, працює, відновлює місто від атак агресора.

"Ми любимо свій Київ і всі разом робимо його ще гарнішим", – зазначив Кличко.

Також він додав, що перемога буде, а над столицею сяятиме сонце мирного дня і мирного свята.

Ми віримо в себе і віримо в Україну! З Днем народження, рідний Києве! І вітаю всіх, хто любить наше місто,

– наголосив міський голова.

Що незвичного відбувається у Києві до Дня міста?

До свята у центрі столиці зробили справжній подарунок для киян та гостей міста. Вперше за 4 роки на Хрещатику та прилеглих вулицях увімкнулася святкова ілюмінація у вигляді каштанів та нависних гілочок.

У Києві ввімкнули підсвітку у центрі до Дня міста / Відео з інстаграму Тетяни Поспішної

Окрім того, на Хрещатику та Майдані Незалежності увімкнули фонтани, які працювали до вторгнення Росії у 2022 році.

Фонтани на Хрещатику та Майдані Незалежності запрацювали до Дня Києва / Відео з інстаграму Тетяни Поспішної

Як писав "Київводфонд", водограї працюватимуть лише з 29 по 31 травня. Повноцінно високотехнологічні світломузичні фонтани не запускатимуть до закінчення війни з міркувань раціонального використання ресурсів.

Нагадаємо, 31 травня православні та греко-католики також відзначають Трійцю. Про традиції та заборони цього свята – читайте у матеріалі.