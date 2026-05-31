Впервые День Киева масштабно отпраздновали в мае 1982 года по случаю 1500-летия города. Впрочем, исследователи отмечают, что советская власть инициировала этот громкий праздник намеренно, чтобы отвлечь внимание общества от трагической годовщины. В частности, от 50-летия Голодомора 1932 – 1933 годов.

Тоже интересно Лучшие поздравления с Зелеными праздниками 2026: теплые слова в прозе и стихах

До полномасштабного вторжения горожане и гости столицы традиционно посещали многочисленные концерты, выставки, велосоревнования и ежегодную благотворительную акцию "Пробег под каштанами". Сейчас же ситуация с безопасностью несколько меняет формат празднования Дня Киева, но в то же время не уменьшает его значение для украинцев. По случаю праздника наша редакция подготовила красивую подборку поздравлений, стихов и открыток для жителей столицы.

Поздравления с Днем Киева 2026: картинки, проза и стихи

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

З підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця –

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина –

Україна!

Поздравление с Днем Киева 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С праздником, Киев! Мужественно выдержал ты много событий, видел людей, которые творили историю Украины. Поэтому прими наши поздравления в твою честь! Живи и процветай, Киев мой!

***

Поздравляю с праздником, дорогие киевляне! Сегодня – замечательный день, когда мы чествуем наш волшебный город. Киев – это источник древних легенд и культурного богатства. Желаю, чтобы ваши шаги всегда были наполнены уверенностью и вдохновением, а ваши мечты сбывались на этой благословенной земле. Пусть город процветает, а вы вместе с ним!

Поздравление с Днем Киева 2026 / Коллаж 24 Канала

Кстати, сегодня, 31 мая, в Украине отмечают Зеленые праздники. Смотрите картинки-поздравления с Троицей – в нашем материале.

***

Київ – серце України

I найстарше місто у світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – у зимі й у літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Поздравление с Днем Киева 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю с Днем нашего города – Киева. Этот город дорог каждому из нас, поскольку это наша столица нашей Родины. Пусть здесь осуществляются наши желания и сбываются мечты, пусть наш город процветает и растет, пусть все киевляне будут счастливыми и здоровыми!

***

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать самого доброго, светлого и лучшего. Пусть Киев всегда радует чистыми улицами, помыслами и делами. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.