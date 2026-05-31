Впервые День Киева масштабно отпраздновали в мае 1982 года по случаю 1500-летия города. Впрочем, исследователи отмечают, что советская власть инициировала этот громкий праздник намеренно, чтобы отвлечь внимание общества от трагической годовщины. В частности, от 50-летия Голодомора 1932 – 1933 годов.
До полномасштабного вторжения горожане и гости столицы традиционно посещали многочисленные концерты, выставки, велосоревнования и ежегодную благотворительную акцию "Пробег под каштанами". Сейчас же ситуация с безопасностью несколько меняет формат празднования Дня Киева, но в то же время не уменьшает его значение для украинцев. По случаю праздника наша редакция подготовила красивую подборку поздравлений, стихов и открыток для жителей столицы.
Поздравления с Днем Киева 2026: картинки, проза и стихи
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
З підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця –
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина –
Україна!
Поздравление с Днем Киева 2026
***
С праздником, Киев! Мужественно выдержал ты много событий, видел людей, которые творили историю Украины. Поэтому прими наши поздравления в твою честь! Живи и процветай, Киев мой!
***
Поздравляю с праздником, дорогие киевляне! Сегодня – замечательный день, когда мы чествуем наш волшебный город. Киев – это источник древних легенд и культурного богатства. Желаю, чтобы ваши шаги всегда были наполнены уверенностью и вдохновением, а ваши мечты сбывались на этой благословенной земле. Пусть город процветает, а вы вместе с ним!
***
Київ – серце України
I найстарше місто у світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь – у зимі й у літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
***
Поздравляю с Днем нашего города – Киева. Этот город дорог каждому из нас, поскольку это наша столица нашей Родины. Пусть здесь осуществляются наши желания и сбываются мечты, пусть наш город процветает и растет, пусть все киевляне будут счастливыми и здоровыми!
***
Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать самого доброго, светлого и лучшего. Пусть Киев всегда радует чистыми улицами, помыслами и делами. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.