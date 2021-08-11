Депутат переписала дом умершей женщины на дочь: на Киевщине разоблачили схему чиновницы

На Киевщине депутат Васильковского городского совета переоформила на дочь дом, который принадлежит общине. Он перешел в коммунальную собственность, когда владелица умерла. В сети сообщили, что речь идет о депутате от "Европейской солидарности".

Примерная стоимость этого дома – 500 тысяч гривен. О том, что дело передали в суд, сообщили 10 августа.

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Как провернула схему

По данным следователей, сначала женщина переоформила коммунальное имущество на своего бывшего мужа. Это, вероятно, сделали путем подделки документов. Однако впоследствии с помощью договора дарения дом переписали на дочь депутата.

Правоохранители считают, что это же злоумышленница планировала сделать и с земельным участком возле дома. Однако она не успела провернуть схему во второй раз.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал в комментарии к сообщению об этом, что разоблачили депутата от "Европейской солидарности" Людмилу Бурсову. Также он сказал, что она является подругой бывшего мэра города Владимира Сабадаша.



Комментарий Игоря Мосийчука / Скриншот 24 канала

Что известно об этом доме

Владелица дома и участка, о которых говорится, умерла несколько лет назад. Ее имущество в центре Валькова после этого перешло в собственность общины. Это произошло, потому что у женщины не было наследников.

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Какое наказание возможно

Женщине объявили подозрение по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия. Если вину депутата докажут в суде, ей грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.