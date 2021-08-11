Приблизна вартість цього будинку – 500 тисяч гривень. Про те, що справу передали до суду, повідомили 10 серпня.

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Як провернула схему

За даними слідчих, спершу жінка переоформила комунальне майно на свого колишнього чоловіка. Це, ймовірно, зробили шляхом підроблення документів. Однак згодом за допомогою договору дарування дім переписали на доньку депутатки.

Правоохоронці вважають, що це ж зловмисниця планувала зробити й із земельною ділянкою біля дому. Проте вона не встигла провернути схему вдруге.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук написав у коментарі до повідомлення про це, що викрили депутатку від "Європейської солідарності" Людмилу Бурсову. Також він сказав, що вона є подругою колишнього мера міста Володимира Сабадаша.



Коментар Ігоря Мосійчука / Скриншот 24 каналу

Що відомо про цей будинок

Власниця дому та ділянки, про які мовиться, померла кілька років тому. Її майно в центрі Валькова після цього перейшло у власність громади. Це сталося, бо в жінки не було спадкоємців.

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Яке покарання можливе

Жінці оголосили підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило важкі наслідки. Якщо вину депутатки доведуть у суді, їй загрожує від 3 до 6 років в'язниці.