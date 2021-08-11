Примерная стоимость этого дома – 500 тысяч гривен. О том, что дело передали в суд, сообщили 10 августа.

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Как провернула схему

По данным следователей, сначала женщина переоформила коммунальное имущество на своего бывшего мужа. Это, вероятно, сделали путем подделки документов. Однако впоследствии с помощью договора дарения дом переписали на дочь депутата.

Правоохранители считают, что это же злоумышленница планировала сделать и с земельным участком возле дома. Однако она не успела провернуть схему во второй раз.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал в комментарии к сообщению об этом, что разоблачили депутата от "Европейской солидарности" Людмилу Бурсову. Также он сказал, что она является подругой бывшего мэра города Владимира Сабадаша.

Затримали депутатку, яка переписала дім громади на доньку
Комментарий Игоря Мосийчука / Скриншот 24 канала

Что известно об этом доме

Владелица дома и участка, о которых говорится, умерла несколько лет назад. Ее имущество в центре Валькова после этого перешло в собственность общины. Это произошло, потому что у женщины не было наследников.

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Какое наказание возможно

Женщине объявили подозрение по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия. Если вину депутата докажут в суде, ей грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.