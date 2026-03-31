Отмечала день рождения: на Киевщине девушка упала в шахту заброшенной станции
В Белоцерковском районе Киевской области 30 марта спасатели вытащили из шахты заброшенной водонасосной станции девушку-подростка. В тот день она вместе с друзьями праздновала день рождения.
Подробности инцидента рассказали рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
Что известно о спасательной операции?
Сообщение о том, что на территории недействующей водонасосной станции человек провалился в шахту, поступило к сотрудникам ГСЧС около 19:30.
На месте происшествия спасатели установили, что внутри шахты глубиной в 8 метров, в воде и мусоре, находится девушка 2009 года рождения.
Ее оперативно подняли на поверхность с помощью специального снаряжения и впоследствии передали медикам. Пострадавшая получила переохлаждение и получила другие травмы.
Как оказалось, на территории заброшенного объекта компания подростков праздновала день рождения.
В ГСЧС призывают родителей уделять больше внимания досугу детей и рассказывать им об опасности пребывания на заброшенных объектах.
Чрезвычайные ситуации в столице и области: последние новости
26 марта в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар, который охватил площадь около 2000 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
23 марта в Буче произошел двойной взрыв: 21-летнего подозреваемого в исполнении теракта быстро задержали. По данным следствия, он действовал по инструкциям, полученным через интернет, в частности, изготовил два самодельных взрывных устройства с дистанционным подрывом через телефоны и разместил их возле жилого дома. В результате инцидента пострадали двое правоохранителей.
Ранее крупный пожар также возник в складском здании в селе Погребы Киевской области. К ликвидации привлекли более 60 спасателей и 22 единицы техники, один человек обратился за медицинской помощью.