Отмечала день рождения: на Киевщине девушка упала в шахту заброшенной станции

В Белоцерковском районе Киевской области 30 марта спасатели вытащили из шахты заброшенной водонасосной станции девушку-подростка. В тот день она вместе с друзьями праздновала день рождения.

Подробности инцидента рассказали рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Что известно о спасательной операции?

Сообщение о том, что на территории недействующей водонасосной станции человек провалился в шахту, поступило к сотрудникам ГСЧС около 19:30.

На месте происшествия спасатели установили, что внутри шахты глубиной в 8 метров, в воде и мусоре, находится девушка 2009 года рождения.

Ее оперативно подняли на поверхность с помощью специального снаряжения и впоследствии передали медикам. Пострадавшая получила переохлаждение и получила другие травмы.

Как оказалось, на территории заброшенного объекта компания подростков праздновала день рождения.

В ГСЧС призывают родителей уделять больше внимания досугу детей и рассказывать им об опасности пребывания на заброшенных объектах.

