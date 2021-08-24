На Днепре состоялся речной парад в День Независимости: видео, фото с грандиозного мероприятия

В День Независимости Украины в Киеве состоялся не только военный парад на суше. Государство продемонстрировало мощь своих сил обороны и сектора безопасности и на Днепре.

Парад состоялся на Днепре возле Киевского речного вокзала. Зрители увидели около 20 катеров.

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Свое мастерство продемонстрировали десантники

Они принадлежали Военно-морским силам ВСУ, Госпогранслужбе, Нацполиции и ГСЧС. Также продемонстрировали свое мастерство и группы специального назначения и десант. Для этого привлекли скоростные катера Willard и БТР-80.

Не обошлось и без морской авиации ВМС и Военно-воздушных сил. Приняла участие в параде и авиация Сухопутных войск ВСУ. Пролетели над Днепром Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершающим аккордом мероприятия стали прохождения буксиров и катеров аварийно-спасательной службы. Увидели зрители и яхты и катера из клубов Киева.

Смотрите видео речного парада в Киеве / Видео Укринформа:

Смотрите фото с речного парада / Фото АрмияInform:

Главное о военном параде в Киеве:

Участие в военном параде в центре Киева приняли около 5 тысяч военных.

Также привлекли до 400 единиц техники и тяжелого вооружения.

В воздухе зрители смогли увидеть около 100 летательных аппаратов.

В параде одновременно участвовали ВВС, ВМС, Госпогранслужба, Нацгвардия, Нацполиция, ГСЧС, ГП "Антонов"

Присоединились и государства-партнеры.

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