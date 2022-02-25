Дом на Позняках, куда попала российская ракета, может обрушиться: жуткие видео

Российские кафиры атаковали Киев крылатой ракетой "Калибр", однако ее удалось сбить украинским ПВО. Обломки боеприпаса упали в здание на Позняках.

В результате попадания "Калибра" по многоэтажке в доме начался пожар. В КГГА утверждают, что здание может упасть.

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В настоящее время спасатели уже потушили огонь и пытаются обследовать то, что осталось от многоэтажки.

Коварно обстреляли ночью

Российские кафиры совершили воздушную атаку на Киев около 4:20 25 февраля. Крылатая ракета попала в многоквартирный дом на улице Кошица, 7А.

В результате попадания снаряда на уровне 8 – 9 этажей во втором подъезде произошли немалые разрушения и пожар.

Бойцы ГСЧС быстро провели эвакуацию людей и потушили пожар.

Из-за действий захватчиков травмировались 3 человека, один из них – в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места попадания российской ракеты по Киеву:

Война России с Украиной: последние события

Российские кафиры начали обстрел военных объектов вблизи многих крупных городов Украины утром 24 февраля. После ударов крылатыми ракетами "Калибр" захватчики перешли в наступление в Сумскую, Житомирскую, Черниговскую, Киевскую и Херсонскую области. Попытки захватить населенные пункты были и в Донбассе.

Русские захватили Геническ, а также продвинулись к Ахтырке. Кроме того, оккупационные войска установили контроль над островом Змеиный. Также оккупационная группировка ВС РФ прошла через Беларусь в Чернобыльскую АЭС.

После долгих боев украинским военным удалось предотвратить высадку десанта на аэродроме Гостомель, однако бои там продолжаются. Все остальные попытки оккупантов продвинуться вглубь Украины не были успешными.

Ночью 25 февраля россияне атаковали Киев. ПВО сбило ракету и истребитель Су-27. Обломки ракеты упали на многоэтажку, а самолет – на частные дома.

Кроме того, захватчики ворвались в Дымер и высадили десант в Ровно. Колонну кафиров, которая двигалась из Дымера в Гостомель, уничтожили.