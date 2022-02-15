Don't be a p*ssy: Femen возле посольства США устроили обнаженный протест с пистолетом

Представительница организации Femen протестовала возле посольства США. Она сделала это, чтобы осудить позицию США по закрытию посольств в Киеве.

Женщина, которая называет себя сексэкстремисткой, вышла под посольство США 15 февраля. Таким образом, она выступила против закрытия посольств и эвакуации персонала.

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Женщина протестовала 15 февраля / Фото Femen

Женщина была обнаженной / Фото Femen

Активиста осудила переезд посольств / Фото Femen

Как прошел пикет

Активистка была обнаженной. На теле у нее были надписи цветными красками. В руках она держала пистолет.

Страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине. Femen обращается к международной общественности со слоганом "Don't be a p*ssy!, – написали в Femen.

Одиночный протест завершился после вмешательства правоохранителей.

Femen – не зарегистрированная общественная организация, действующая в Украине и Европе. Они известны своими эпатажными акциями. К активным участницам организации принадлежат примерно 10 женщин.

Женщина пришла под посольство сама / Фото Femen

Пикет продолжался до прихода правоохранителя / Фото Femen

Эвакуация посольств из Киева: что известно