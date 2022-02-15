Don't be a p*ssy: Femen возле посольства США устроили обнаженный протест с пистолетом
Источник:Femen
Представительница организации Femen протестовала возле посольства США. Она сделала это, чтобы осудить позицию США по закрытию посольств в Киеве.
Женщина, которая называет себя сексэкстремисткой, вышла под посольство США 15 февраля. Таким образом, она выступила против закрытия посольств и эвакуации персонала.
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Женщина протестовала 15 февраля / Фото Femen
Женщина была обнаженной / Фото Femen
Активиста осудила переезд посольств / Фото Femen
Как прошел пикет
Активистка была обнаженной. На теле у нее были надписи цветными красками. В руках она держала пистолет.
Страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине. Femen обращается к международной общественности со слоганом "Don't be a p*ssy!, – написали в Femen.
Одиночный протест завершился после вмешательства правоохранителей.Справка. Femen – не зарегистрированная общественная организация, действующая в Украине и Европе. Они известны своими эпатажными акциями. К активным участницам организации принадлежат примерно 10 женщин.
Женщина пришла под посольство сама / Фото Femen
Пикет продолжался до прихода правоохранителя / Фото Femen
Эвакуация посольств из Киева: что известно
- Посольство США 14 февраля приняло решение переехать во Львов из-за российской угрозы. Госсекретарь страны Энтони Блинкен отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности своих дипломатов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с дипломатами Евросоюза. Те заверили, что не планируют эвакуацию в другие города.
- Великобритания оставит часть дипломатов в Киеве, а часть переведет во Львов.
- Семьи дипломатов Латвии покинули Украину. Однако само посольство продолжает работать в Киеве.
- Дипломатов во Львов также отправила Канада. Они создадут во Львове временный офис.
- Во Львов хочет переселиться и посольство Израиля. Они составляют план действий в случае полномасштабного вторжения в Россию.