Как заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, об этом он уже договорился с украинскими коллегами.

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Лапид разговаривал об этом с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая находится с визитом в Израиле. Также ведутся переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать оттуда израильтян через сухопутные границы и третьи страны.

В то же время Лапид заявил, что министр туризма Константин Развозов провел переговоры с российским послом в Израиле Анатолием Викторовым.

Заметим, что ранее премьер-министр Израиля призвал сограждан быстрее покинуть Украину. Нафтали Беннет посоветовал взять ответственность за собственные жизни и вернуться на родину.

Справка. По предварительной информации, в Украине сейчас находятся до 15 тысяч израильтян. Еще около 200 тысяч граждан Украины претендуют на израильское гражданство.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Из-за возможного вторжения России в Украину ряд стран мира призывает своих граждан воздержаться от визита в нашу страну, а тех кто сейчас здесь – поскорее покинуть Украину.

Просят эвакуироваться и сотрудников иностранных посольств. По состоянию на воскресенье, 13 февраля, рекомендации выехать из Украины выдали 40 стран. Среди них не только страны Европы, но и Ирак, Палестина, Ливан и ОАЭ.

В то же время некоторые страны решили перенести свои дипломатические учреждения на запад Украины. К примеру, Германия переносит консульство из Днепра во Львов. Всего о подобных намерениях объявили 5 стран:

Австралия, Канада и США переводят сюда свои посольства из украинской столицы, при этом уменьшая количество представителей в Украине;

Германия переселяет во Львов консулов из Днепра, а Нидерланды создают во Львове специальный центр помощи своим гражданам.

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