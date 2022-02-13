Об этом Беннет сообщил во время заседания Кабмина. Глава правительства посоветовал израильтянам не ждать момента, когда выехать из Украины станет невозможно.
Тем временем В Украине находятся около 2 тысяч граждан США: выезжать собираются не все
Израиль обеспокоен ситуацией с Россией
Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой,
– подчеркнул Беннет.
Пока в Тель-Авиве не понимают, во что именно выльется ситуация на границе России и Украины. Премьер-министр надеется, что напряженность не завершится эскалацией.
Накануне с аналогичным обращением выступил и МИД
Ранее Министерство иностранных дел Израиля обнародовало призыв к израильтянам – их просили немедленно покинуть Украину. По предварительной информации, в Украине сейчас находятся до 15 тысяч израильтян. Еще около 200 тысяч граждан Украины претендуют на израильское гражданство.
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Страны призывают своих граждан покинуть Украину: последние новости
- Президент Джо Байден призвал американцев покинуть украинскую территорию. Сейчас на территории Украины около 2 тысяч американцев, выезжать планируют не все.
- Не советуют своим гражданам ездить в Украину и польские власти.
- Ирак, Испания и Италия также рекомендуют своим гражданам уехать из Украины
- До этого немедленно выехать из Украины своих граждан попросили еще 3 страны – Канада, Латвия и Эстония.
Тем временем ЕС не планирует закрывать свое представительство в Украине: