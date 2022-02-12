МИД Испании заявило, что поездки их граждан в Украину на данный момент не приветствуются. Кроме того, испанцам, которые уже находятся на территории Украины, рекомендуют временно выехать.

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МИД Ирака также призвало своих граждан покинуть украинские земли. Ситуацию в стране министерство охарактеризовало как "чрезвычайную".

МИД Италии рекомендовало своим гражданам вылететь из Украины коммерческими рейсами. Также людей просят воздержаться от несущественных путешествий в страну и постоянно мониторить информацию в СМИ.

Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину

По состоянию на 12 февраля ряд стран мира призвали своих граждан не медлить и выехать из Украины. Это происходит на фоне сообщений о возможной агрессии России уже в ближайшие дни.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Между тем, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Мы готовы к любым шагам, с любой стороны, с любых границ,
– подчеркнул Зеленский.

В то же время выехать из Украины своих граждан уже призвали:

  • США;
  • Япония;
  • Нидерланды;
  • Южная Корея;
  • Черногория;
  • Израиль;
  • Новергия;
  • Великобритания;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Канада;
  • Бельгия;
  • Новая Зеландия;
  • Австралия;
  • Северная Македония;
  • Финляндия;
  • Германия.

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Пост Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación:

En relación con la situación en #Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente