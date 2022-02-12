МЗС Іспанії заявило, що поїздки їхніх громадян в Україну наразі не вітаються. Окрім того, іспанцям, які вже перебувають на території України, рекомендують тимчасово виїхати.
Зауважте Нікого не боїмося, усе під контролем, – Зеленський про загрозу нападу
МЗС Іраку також закликало своїх громадян залишити українські землі. Ситуацію у країні міністерство схарактеризувало як "надзвичайну".
МЗС Італії рекоментувало своїм громадянам вилетіти з України комерційними рейсами. Також людей просять утриматися від несуттєвих мандрівок до країни та постійно моніторити інформацію у ЗМІ.
Які країни закликали своїх громадян покинути Україну
Станом на 12 лютого низка країн світу закликала своїх громадян не зволікати й виїхати з України. Це відбувається на тлі повідомлень про можливу агресію Росії вже у найближчі дні.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація – під контролем. Тим часом "інформації про повномасштабну війну вже забагато".
Ми готові до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів,
– наголосив Зеленський.
Водночас виїхати з України своїх громадян вже закликали:
- США;
- Японія;
- Нідерланди;
- Південна Корея;
- Чорногорія;
- Ізраїль;
- Новергія;
- Велика Британія;
- Естонія;
- Латвія;
- Канада;
- Бельгія;
- Нова Зеландія;
- Австралія;
- Північна Македонія;
- Фінляндія;
- Німеччина.
Росія звозить танки на окуповану частину Донбасу | На цю хвилину:
Допис Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación:
En relación con la situación en #Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente