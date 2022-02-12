МЗС Іспанії заявило, що поїздки їхніх громадян в Україну наразі не вітаються. Окрім того, іспанцям, які вже перебувають на території України, рекомендують тимчасово виїхати.

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МЗС Іраку також закликало своїх громадян залишити українські землі. Ситуацію у країні міністерство схарактеризувало як "надзвичайну".

МЗС Італії рекоментувало своїм громадянам вилетіти з України комерційними рейсами. Також людей просять утриматися від несуттєвих мандрівок до країни та постійно моніторити інформацію у ЗМІ.

Які країни закликали своїх громадян покинути Україну

Станом на 12 лютого низка країн світу закликала своїх громадян не зволікати й виїхати з України. Це відбувається на тлі повідомлень про можливу агресію Росії вже у найближчі дні.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація – під контролем. Тим часом "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

Ми готові до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів,

– наголосив Зеленський.

Водночас виїхати з України своїх громадян вже закликали:

США;

Японія;

Нідерланди;

Південна Корея;

Чорногорія;

Ізраїль;

Новергія;

Велика Британія;

Естонія;

Латвія;

Канада;

Бельгія;

Нова Зеландія;

Австралія;

Північна Македонія;

Фінляндія;

Німеччина.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Допис Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación:

En relación con la situación en #Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente