Про це Беннет повідомив під час засідання Кабміну. Глава уряду порадив ізраїльтянам не чекати на момент, коли виїхати з України стане неможливо.
Тим часом В Україні перебувають близько 2 тисяч громадян США: виїжджати збираються не всі
Ізраїль занепокоєний ситуацією з Росією
Виявіть відповідальність за власні життя, їдьте з України якнайшвидше і повертайтеся додому,
– наголосив Беннет.
Поки що в Тель-Авіві не розуміють, у що саме виллється ситуація на кордоні Росії та України. Прем'єр-міністр сподівається, що напруженість не завершиться ескалацією.
Напередодні з аналогічним зверненням виступило і МЗС
Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило заклик до ізраїльтян – їх просили негайно покинути Україну. За попередньою інформацією, в Україні зараз перебувають до 15 тисяч ізраїльтян. Ще близько 200 тисяч громадян України претендують на ізраїльське громадянство.
Більше про це тут Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну
Країни закликають своїх громадян покинути Україну: останні новини
- Президент Джо Байден закликав американців покинути українську територію. Наразі на території України близько 2 тисяч американців, виїжджати планують не усі.
- Не радять своїм громадянам їздити в Україну і польська влада.
- Ірак, Іспанія та Італія також рекомендують своїм громадянам виїхати з України
- До цього негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія.
Тим часом ЄС не планує закривати своє представництво в Україні: