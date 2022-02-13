Про це Беннет повідомив під час засідання Кабміну. Глава уряду порадив ізраїльтянам не чекати на момент, коли виїхати з України стане неможливо.

Тим часом В Україні перебувають близько 2 тисяч громадян США: виїжджати збираються не всі

Ізраїль занепокоєний ситуацією з Росією

Виявіть відповідальність за власні життя, їдьте з України якнайшвидше і повертайтеся додому,

– наголосив Беннет.

Поки що в Тель-Авіві не розуміють, у що саме виллється ситуація на кордоні Росії та України. Прем'єр-міністр сподівається, що напруженість не завершиться ескалацією.

Напередодні з аналогічним зверненням виступило і МЗС

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило заклик до ізраїльтян – їх просили негайно покинути Україну. За попередньою інформацією, в Україні зараз перебувають до 15 тисяч ізраїльтян. Ще близько 200 тисяч громадян України претендують на ізраїльське громадянство.

Зверніть увагу! Також Ізраїль почав евакуацію своїх дипломатів та їхніх сімей.

Більше про це тут Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Країни закликають своїх громадян покинути Україну: останні новини

Президент Джо Байден закликав американців покинути українську територію. Наразі на території України близько 2 тисяч американців, виїжджати планують не усі.

Не радять своїм громадянам їздити в Україну і польська влада.

Ірак, Іспанія та Італія також рекомендують своїм громадянам виїхати з України

До цього негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія.

Тим часом ЄС не планує закривати своє представництво в Україні: