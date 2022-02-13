Про це Беннет повідомив під час засідання Кабміну. Глава уряду порадив ізраїльтянам не чекати на момент, коли виїхати з України стане неможливо.

Тим часом В Україні перебувають близько 2 тисяч громадян США: виїжджати збираються не всі

Ізраїль занепокоєний ситуацією з Росією

Виявіть відповідальність за власні життя, їдьте з України якнайшвидше і повертайтеся додому,
– наголосив Беннет.

Поки що в Тель-Авіві не розуміють, у що саме виллється ситуація на кордоні Росії та України. Прем'єр-міністр сподівається, що напруженість не завершиться ескалацією.

Напередодні з аналогічним зверненням виступило і МЗС

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило заклик до ізраїльтян – їх просили негайно покинути Україну. За попередньою інформацією, в Україні зараз перебувають до 15 тисяч ізраїльтян. Ще близько 200 тисяч громадян України претендують на ізраїльське громадянство.

Більше про це тут Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Країни закликають своїх громадян покинути Україну: останні новини

  • Президент Джо Байден закликав американців покинути українську територію. Наразі на території України близько 2 тисяч американців, виїжджати планують не усі.
  • Не радять своїм громадянам їздити в Україну і польська влада.
  • Ірак, Іспанія та Італія також рекомендують своїм громадянам виїхати з України
  • До цього негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія.

Тим часом ЄС не планує закривати своє представництво в Україні: