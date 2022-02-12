Такие рекомендации появились в твиттере польского Министерства иностранных дел в субботу, 12 февраля.

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Что говорят о поездках в Украину

Дипломаты подчеркнули, что напряжение в Донецкой и Луганской областях продолжается, сохраняется серьезная угроза мирному населению. "В связи с изменением ситуации безопасности, вызванной военно-политической эскалацией со стороны России, МИД Польши советует избегать поездок в Украину, если они не неотложные", – говорится в сообщении.

МИД рекомендует избегать любых поездок на неподконтрольные украинским властям части Донетчины и Луганщины, на территории, прилегающие к линии разграничения, а также в оккупированный Крым. "Ни при каких обстоятельствах не посещайте эти районы", – подчеркнули в ведомстве.

Находящихся в Украине людей призвали обязательно:

зарегистрироваться в системе Odyseusz;

постоянно следить за информацией от польского МИД;

подготовиться на случай, если нужно будет быстро покинуть свое местонахождение;

иметь под рукой важные документы для себя и родных;

запастись наличными, необходимыми для покрытия основных потребностей в случае выезда.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России усиленные санкции.

Американские военные прибыли в Польшу

В начале февраля США анонсировали переброс около 2 000 своих военных в Европу, из них 1 700 – в Польшу. По информации СМИ, накануне Вашингтон решил переместить в Польшу еще 3 тысячи солдат. Мол, уже есть соответсвующее распоряжение властей. Военные должны прибыть в страну в начале следующей недели, то есть с 14 февраля.

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