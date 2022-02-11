Об этом сообщает командование ВВС США в Европе. Эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания агрессии, а также для успокоения и защиты союзников.
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Развертывание сил в Польше демонстрирует неизменную приверженность НАТО в период неопределенности.
– говорится в сообщении.
Командир 82-й дивизии генерал Кристофер Донагью отметил: "Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и, при необходимости, защитить и обеспечить безопасность Североатлантического альянса".
США перекидывают войска в Европу
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- В Вашингтоне отметили необходимость гарантий защиты для союзников.
- Американцы отправили свой контингент в Румынию, Польшу и Германию.