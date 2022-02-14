Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, про це він вже домовився з українськими колегами.

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Дипломати Ізраїлю говорили з колегами з України та Росії

Лапід розмовляв про це із заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, яка перебуває з візитом в Ізраїлі. Також ведуться переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати звідти ізраїльтян через сухопутні кордони й треті країни.

Водночас Лапід заявив, що міністр туризму Костянтин Развозов провів переговори з російським послом в Ізраїлі Анатолієм Вікторовим.

Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю закликав співгромадян швидше покинути Україну. Нафталі Беннет порадив взяти відповідальність за власні життя і повернутись на батьківщину.

Довідка. За попередньою інформацією, в Україні зараз перебувають до 15 тисяч ізраїльтян. Ще близько 200 тисяч громадян України претендують на ізраїльське громадянство.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Через можливе вторгнення Росії в Україну низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Просять евакуюватися і співробітників іноземних посольств. Станом на неділю, 13 лютого, рекомендації виїхати з України видали 40 країн. Серед них не лише країни Європи, але й Ірак, Палестина, Ліван та ОАЕ.

Водночас деякі країни вирішили перенести свої дипломатичні установи на Захід України. До прикладу, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів. Загалом про подібні наміри оголосили 5 країн:

Австралія, Канада та США переводять сюди свої посольства з української столиці, при цьому зменшуючи кількість представників в Україні;

Німеччина переселяє до Львова консулів з Дніпра, а Нідерланди створюють у Львові спеціальний центр допомоги своїм громадянам.

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