Don't be a p*ssy: Femen біля посольства США влаштували оголений протест із пістолетом
Джерело:Femen
Представниця організації Femen протестувала біля посольства США. Вона зробила це, щоб засудити позицію США щодо закриття посольств у Києві.
Жінка, яка називає себе сексекстремісткою, вийшла до посольства США 15 лютого. Таким чином вона виступила проти закриття посольств та евакуації персоналу.
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Жінка протестувала 15 лютого / Фото Femen
Жінка була оголеною / Фото Femen
Активіста засудила переїзд посольств / Фото Femen
Як відбувся пікет
Активістка була оголеною. На своєму тілі вона мала написи кольоровими фарбами. У руках тримала пістолет.
Країна, з якої біжать, приречена залишатися з ворогом наодинці. Femen звертається до міжнародного загалу зі слоганом "Don’t be a p*ssy!, – написали у Femen
Поодинокий протест завершився після втручання правоохоронців.Довідково. Femen – не зареєстрована громадська організація, яка діє в Україні та Європі. Вони відомі своїми епатажними акціями. До активних учасниць організації входить приблизно 10 жінок.
Жінка прийшла під посольство сама / Фото Femen
Пікет тривав до приходу правоохоронця / Фото Femen
Евакуація посольств з Києва: що відомо
- Посольство США 14 лютого ухвалило рішення переїхати до Львова через російську загрозу. Держсекретар країни Ентоні Блінкен зауважив, що це є необхідно для забезпечення безпеки своїх дипломатів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із дипломатами Євросоюзу. Ті запевнили, що не планують евакуації в інші міста.
- Велика Британія залишить частину дипломатів у Києві, а частину переведе до Львова.
- Родини дипломатів Латвії залишили Україну. Проте саме посольство продовжує працювати у Києві.
- Дипломатів до Львова також відправила Канада. Вони створять у Львові тимчасовий офіс.
- До Львова хоче переселитися і посольство Ізраїлю. Вони складають план дій у разі повномасштабного вторгнення Росії.