Про це повідомила британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс в інтерв'ю Sky News.

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Ми перевели частину наших службовців на захід України, до Львова, але ми зберігаємо присутність у Києві. Ми продовжуватимемо це, але постійно вивчаємо ситуацію в Україні,

– сказала глава МЗС.

Водночас Елізабет Трасс закликала громадян Великої Британії негайно виїхати з території української держави. Міністерка рекомендувала скористатись комерційними маршрутами.

Зверніть увагу! Гдава британського МЗС приїде до України з офіційним візитом 17 – 18 лютого.

Евакуація дипломатів: що відомо

Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів. Про подібні наміри оголосили 5 країн.

Австралія, Канада та США переводять свої посольства зі столиці, при цьому зменшуючи кількість представників. Нідерланди створюють у Львові спеццентр допомоги громадянам.

Своєю чергою Польща не планує проводити евакуацію своїх дипломатів з території України.

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