Про це повідомила британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс в інтерв'ю Sky News.
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Ми перевели частину наших службовців на захід України, до Львова, але ми зберігаємо присутність у Києві. Ми продовжуватимемо це, але постійно вивчаємо ситуацію в Україні,
– сказала глава МЗС.
Водночас Елізабет Трасс закликала громадян Великої Британії негайно виїхати з території української держави. Міністерка рекомендувала скористатись комерційними маршрутами.
Евакуація дипломатів: що відомо
- Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів. Про подібні наміри оголосили 5 країн.
- Австралія, Канада та США переводять свої посольства зі столиці, при цьому зменшуючи кількість представників. Нідерланди створюють у Львові спеццентр допомоги громадянам.
- Своєю чергою Польща не планує проводити евакуацію своїх дипломатів з території України.