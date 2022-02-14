Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Він зазначив, що у разі нового вторгнення "демократичне міжнародне співтовариство" відповість Росії жорсткими санкціями.
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Поки що рішення про евакуацію польських дипломатів з України не прийнято, таке рішення буде прийнято лише тоді, коли це буде необхідно,
– сказав прессекретар.
Пьотр Мюллер також наголосив, що перш за все, вони "зосереджуються на належному забезпеченні самої України, тому що безпечна Україна – це й безпечна Польща".
За його словами, саме тому Варшава разом із союзниками вирішили підтримати українську державу військовою технікою та іншими необхідними матеріалами. Адже це допоможе відбити напад.
Допомога Україні від Польщі: коротко
- Анджей Дуда запропонував запросити нашу державу на зустріч перед літнім самітом НАТО. Президент Польщі переконує: Альянс має показати Україні, що не кидає її напризволяще.
- Матеуш Моравецький інформував, що Польща готова надати Україні озброєння на фоні загрози нового російського вторгнення. Мовиться про переносні ЗРК малої дальності Grom.
- Прем'єр також вказував, що Україна рішуче налаштована захищатися, тому "треба діяти швидко".