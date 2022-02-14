Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Он отметил, что в случае нового вторжения "демократическое международное сообщество" ответит России жесткими санкциями.

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Пока решение об эвакуации польских дипломатов из Украины не принято, такое решение будет принято только тогда, когда это будет необходимо,

– сказал пресс-секретарь.

Петр Мюллер также подчеркнул, что прежде всего они "сосредотачиваются на надлежащем обеспечении самой Украины, потому что безопасная Украина – это и безопасная польская страна".

По его словам, именно поэтому Варшава вместе с союзниками решила поддержать украинское государство военной техникой и другими необходимыми материалами. Ведь это поможет отразить нападение.

Обратите внимание! Польша рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Украину.

Помощь Украине от Польши: коротко

Анджей Дуда предложил пригласить наше государство на встречу перед летним саммитом НАТО. Президент Польши убеждает: Альянс должен показать Украине, что не бросает ее на произвол судьбы.

Матеуш Моравецкий информировал, что Польша готова предоставить Украине вооружение на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о переносных ЗРК малой дальности Grom.

Премьер также указывал, что Украина решительно настроена защищаться, поэтому "надо действовать быстро".

Ряд посольств обратились к своим гражданам: смотрите видео