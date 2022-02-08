Такий крок показує, що Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії.
Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном
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Польща передасть українським Збройним силам нову партію військової допомоги. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів Польщі.
Джерело:Tvn24.pl
Такий крок показує, що Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії.
Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном
Новина доповнюється...