Драка правоохранителей в Белой Церкви: полиция проведет служебное расследование

На Киевщине, в Белой Церкви между работниками полиции охраны вспыхнул конфликт. Видеозапись драки попал в сеть, а областное управление полиции решило провести служебное расследование.

Ранее в Киевской области между полицейскими возник конфликт, который перерос в потасовку. Все это удалось зафиксировать на камеру.

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В полиции отреагировали на драку правоохранителей

Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава,

– заявили в полиции.

Там отметили, что начали по факту инцидента служебное расследование.

Драка полицейских охраны: что известно

Видео драки, снятое с многоэтажки, активно разошлось по сети.

Детали конфликта пока неизвестны. На кадрах видно, что один правоохранитель сцепился с другим, а их коллеги пытались успокоить обоих.

В сети под обнародованным видео пользователи поставили ироническое вопрос: "Куда звонить, когда полиция убивает полицию?".

Драка полицейских в Белой Церкви: смотрите видео