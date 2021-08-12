Драка правоохранителей в Белой Церкви: полиция проведет служебное расследование
12 августа 2021 , 15:00Читати новину українською
Источник:Нацполиция
На Киевщине, в Белой Церкви между работниками полиции охраны вспыхнул конфликт. Видеозапись драки попал в сеть, а областное управление полиции решило провести служебное расследование.
Ранее в Киевской области между полицейскими возник конфликт, который перерос в потасовку. Все это удалось зафиксировать на камеру.
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В полиции отреагировали на драку правоохранителей
Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава,
– заявили в полиции.
Там отметили, что начали по факту инцидента служебное расследование.
Драка полицейских охраны: что известно
- Видео драки, снятое с многоэтажки, активно разошлось по сети.
- Детали конфликта пока неизвестны. На кадрах видно, что один правоохранитель сцепился с другим, а их коллеги пытались успокоить обоих.
- В сети под обнародованным видео пользователи поставили ироническое вопрос: "Куда звонить, когда полиция убивает полицию?".
Драка полицейских в Белой Церкви: смотрите видео