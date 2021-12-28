В ДТЭК объяснили причину массовых аварий на электросетях Киевщины

В Киевской области возросло количество аварий на электросетях. Это связано со значительным ростом нагрузки на них в холода, а также из-за подорожания газа.

По этой причине компания ДТЭК призвала своих клиентов не включать одновременно много приборов и придерживаться разумного энергопотребления. Это позволит уменьшить количество случаев аварийного выключения света.

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Скачок потребления

Если в декабре 2020 года потребление электроэнергии составило 832,8 миллиона киловатт-часов, то в декабре 2021 года оно составило 878 миллионов киловатт-часов (на 45 миллионов киловатт-часов больше).

Почему исчезает свет

Энергетики отметили, что, несмотря на такую тенденцию, в 2021 году количество аварий на электросетях снизилось на 9%. Впрочем, в отдельных густонаселенных районах и городах Киевщины непредсказуемые отключения до сих пор случаются часто. Особенно – в Бучанском районе.

В холодное время года жители области все чаще используют электроприборы для обогрева домов. Из-за этого нагрузка на сети увеличивается, и они не выдерживают. Ведь сейчас их изношенность уже достигает 70%.