Серьезное ДТП с пострадавшими: в Киеве столкнулись грузовик и автобус

Во вторник, 10 февраля, в Киеве произошла автотроща с участием автобуса и грузовика. Из-за ДТП пострадали люди.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киева. Авария произошла на Кольцевой дороге около 12:30.

Что известно об аварии на Кольцевой дороге в Киеве?

В Киеве столкнулся грузовик Volvo с автобусом, который перевозил пассажиров. Полицейские установили, что ДТП мог вызвать 59-летний водитель фуры. Предварительно, он ехал с опасной скоростью и допустил столкновение с автобусом, который двигался в попутном направлении.

Кроме того, в ДТП пострадал и грузовой автомобиль Ford, который возвращал на прилегающую территорию. Автобус в неуправляемом состоянии влетел в него.

По меньшей мере четыре человека получили ранения из-за аварии. Травмированы 65-летний водитель автобуса и трое пасадирок 41, 44 и 49 лет. Пострадавших госпитализировали в больницу.

На Кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика и автобуса / Фото полиции

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Стоит отметить! Полиция временно ограничила движение транспорта, поэтому были ускладенення от улицы Жмеринской в направлении проспекта Берестейского.

