"Если выживет, будет поправляться долго": в Киеве парень вылез на поезд и загорелся
Источник:телеграм dtp.kiev.ua
На станции киевского метро "Сырец" 18-летний парень вылез на вагон поезда. Молодой человек внезапно начал гореть, вероятно, от удара током.
Несчастный случай произошел 14 ноября вечером. На место приехала скорая, которая срочно отвезла парня в больницу. Пока о состоянии парня не сообщают.
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"Ради хайпа"
Движение электричек временно приостановили. В сети говорят, что, если парень выживет, выздоровление будет очень долгим. Возможно, он даже останется с инвалидностью.
В сети опубликовали запись, на которой видно, как пострадавшего госпитализируют. Люди предполагают, что парень вылез на вагон поезда, чтобы потом похвастаться этим. Он, вероятно, хотел сделать фото или видео.
В Киеве парень вылез на поезд и загорелся: видео
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