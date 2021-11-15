"Если выживет, будет поправляться долго": в Киеве парень вылез на поезд и загорелся

На станции киевского метро "Сырец" 18-летний парень вылез на вагон поезда. Молодой человек внезапно начал гореть, вероятно, от удара током.

Несчастный случай произошел 14 ноября вечером. На место приехала скорая, которая срочно отвезла парня в больницу. Пока о состоянии парня не сообщают.

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"Ради хайпа"

Движение электричек временно приостановили. В сети говорят, что, если парень выживет, выздоровление будет очень долгим. Возможно, он даже останется с инвалидностью.

В сети опубликовали запись, на которой видно, как пострадавшего госпитализируют. Люди предполагают, что парень вылез на вагон поезда, чтобы потом похвастаться этим. Он, вероятно, хотел сделать фото или видео.

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