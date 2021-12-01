Фейки о пандемии и "цитаты" Каддафи: в поликлинике Киева расклеили антивакцинаторские призывы

В одной из поликлиник в Голосеевском районе Киева неизвестные расклеили листовки с фейками о коронавирусе и антивакцинаторскими мифами. Видео с доказательствами этого обнародовали в сети 1 декабря.

Кроме того, такие же агитки появились прямо на входной двери медицинского учреждения. При этом никто из администрации и сотрудников поликлиники не додумался снять их.

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Во что пытаются заставить поверить людей

Злоумышленники использовали в своих распечатках мифы о мировом заговоре и о том, что вакцинация против COVID-19 – это якобы способ убийства людей.

Кроме того, в причастности к вымышленному "преступлению" они обвиняли врачей и медиков.

Также противники вакцинации распечатали вымышленные цитаты ливийского диктатора Муамара Каддафи и фейк о том, что в Израиле якобы 70% тяжелых случаев коронавируса приходится на полностью привитых людей.

В Голосеево неизвестные обклеили поликлинику антивакцинаторскими листовками / Скриншоты видео

В Киеве злоумышленники развесили в поликлинике пропагандистские листовки против вакцинации: видео

Сомнительные корни акций антиваксов

На киевской акции протеста противников вакцинации 24 ноября были замечены женщины с подозрительной символикой. Они держали в руках плакаты с QR-кодами, в которых была зашита ссылка на сайт партии "Единая Россия". Впоследствии протестующие попытались неубедительно оправдаться, мол, так хотели показать негативное отношение к самим QR-кодам и к политсиле лидера страны-агрессора России.

Текст публикации Magnolia TV:

В Голосеевской поликлинике в Киеве на доске объявлений и на самом входе повесили антивакцинаторские объявления. Интересно, администрация это вообще видела?