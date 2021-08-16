На флагшток самого большого флага Украины установили новый тризуб: захватывающее видео
16 августа 2021 , 18:11Читати новину українською
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Самый большой в мире украинский флаг, установленный в центре Киева в прошлом году, отныне украшает новый и большой тризуб. Установили его 16 августа.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, новый тризуб изготовили на одном из киевских предприятий. Конструкция государственного герба, которая украшает флагшток, гораздо более легкая, чем предыдущая.
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За какие деньги сделали тризуб, городской глава не сообщил.
Тризуб будет вращаться
- Новый тризуб, по словам Кличко, установили ко Дню флага и 30 годовщине Независимости Украины.
- Конструкция уменьшит нагрузку на флагшток не только за счет уменьшенного веса, но и благодаря тому, что тризуб имеет поворотный механизм.
Смотрите видео установки нового тризуба на флагштоке крупнейшего государственного флага Украины:Установленный на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне флагшток держит самый большой государственный флаг. Высота сооружения – 90 метров. Вес – 32 тонны. Полотнище флага – 16 на 24 метра.