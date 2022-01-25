ФЛП снова перекрыли центр Киева, город остановился в масштабных пробках

В результате проведения очередной акции протеста в центре Киева, в центре столицы фактически остановилось движение автомобильного транспорта. Представители общественной организации SaveФОП перекрыли движение по улице Грушевского, а также частично по Крещатику.

Участники акции протеста собрались под Верховной Радой, чтобы требовать от нардепов принять законопроект № 5866-1, который позволит им работать без кассовых аппаратов. По данным сообщества "Киев оперативный", для участия в акции людей завозили в Киев автобусами.

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Припарковался транспорт, на котором ФЛП приехали в столицу, на Набережном шоссе, а также в других участках в центре города.

Десятки тысяч киевлян не могут попасть на работу

Видеозапись, на которой можно заметить автобусы протестующих, выложили в соцсети проезжавшие мимо водители.

Смотрите видео с транспортом, на котором в Киев привезли ФЛП:

Акцию протеста, которую проводят предприниматели, назвали "Упрощенную систему налогообложения – сохранить!". Для того, чтобы на митинг обратили больше внимания, протестующие перекрыли улицу Грушевского и частично Крещатик.

Это повлекло крайне масштабное осложнение движения фактически по всему центру столицы. Десятки тысяч киевлян, которые едут на работу наземным транспортом, не могут ни проехать сквозь перекрытые улицы, ни относительно быстро объехать пробки.



Пробки в Киеве утром 25 января / Скриншот с Google maps

Где в Киеве трудно проехать утром 25 января

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

улица Братиславская ("Черниговская");

проспект Романа Шухевича и Северный мост;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

проспект Героев Сталинграда;

проспект Бандеры;

проспект Победы;

проспект Любомира Гузара.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 25 января образовались пробки / Скриншот с Google Maps