Фонтаны в Киеве будут играть гимн, а вскоре полностью возобновят работу

В столице Украины вскоре полностью возобновят работу фонтаны. С 7 марта они будут играть украинский национальный гимн.

В режиме вечернего свето-музыкального шоу фонтаны пока не будут работать. Однако фонтаны каждое утро и днем будут исполнять гимн Украины.

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Фонтаны в Киеве возобновляют работу обычно в мае

Традиционно фонтаны в Киеве возобновляют работы весной, но позже – в мае. Как рассказала журналистка 24 канала, на улицах столицы 6 марта было спокойно. На центральных улицах Киева уже готовы баррикады и стоят противотанковые ежи.

Преимущественно столица – пустая, нет на дорогах и машин. Люди, которые таки вышли из домов, – это преимущественно журналисты и служащие или коммунальщики.

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