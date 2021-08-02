ГБР задержала бойца УГО, который избил танцора Дорофеевой

​​Военного из Управления государственной охраны, подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений 22-летнему танцору шоу-балета Дорофеевой. Мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.

Как отметили в прокуратуре Киева, 28-летний военный-охранник якобы избил мужчину 1 августа из-за словесного конфликта, который произошел между ними. Работник УГО после нападения сбежал.

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Правоохранители задержали злоумышленника после того, как установили его личность.

Ударил только один раз

По данным следователей, преступление произошло на улице Антоновича, 45, неподалеку от гей-клуба LIFT около 7:40 1 августа.

28-летний военный конфликтовал с 22-летним танцором, из-за чего якобы нанес ему мощный удар кулаком в голову.

Пострадавший упал на землю и потерял сознание. Медики скорой срочно госпитализировали парня в больницу скорой помощи.

Когда полицейские установили личность нападавшего, уголовное производство начали расследовать детективы ГБР.

Вскоре военному собираются сообщить о подозрении в совершении преступления. Также суд будет избирать ему меру пресечения.

Что именно стало причиной конфликта между мужчинами – до сих пор неизвестно.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.