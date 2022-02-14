Гимназию "Восточных языков" в Киеве пообещали восстановить в кратчайшие сроки
Источник:КГГА
Ночью 14 февраля гимназия "Восточных языков" пострадала в результате пожара. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заверил, что ее возобновят в кратчайшие сроки.
Мондриевский сказал, что здание, где находится гимназия "Восточных языков", является одной из самых старых школ города. Раньше ее уже хотели реконструировать.
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Что делают сейчас
Замглавы КГГА отметил, что уже идет работа над техническим заданием для будущего проекта. Он отметил – если учитывать специализацию гимназии, то следует создать самое современное учебное заведение, где будут использовать новейшие технологии.
И это принципиальная позиция мэра столицы Виталия Кличко, который дал задачу активизировать работы касательно гимназии "Восточных языков",
– добавил Мондриевский.
Куда пойдут ученики
Заместитель председателя КГГА сообщил, что эту неделю воспитанники гимназии будут учиться в дистанционном режиме. Впоследствии они будут ходить в соседние школы.
Пожар в гимназии "Восточных языков": что известно
- В гимназии "Восточных языков" загорелась крыша и третий этаж учебного корпуса.
- Во время пожара никто не пострадал. К тушению огня были привлечены 60 человек и 16 единиц техники от ГСЧС.
- С огнем сражались на 2 тысячах квадратных метров.