Гимназию "Восточных языков" в Киеве пообещали восстановить в кратчайшие сроки

Ночью 14 февраля гимназия "Восточных языков" пострадала в результате пожара. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заверил, что ее возобновят в кратчайшие сроки.

Мондриевский сказал, что здание, где находится гимназия "Восточных языков", является одной из самых старых школ города. Раньше ее уже хотели реконструировать.

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Что делают сейчас

Замглавы КГГА отметил, что уже идет работа над техническим заданием для будущего проекта. Он отметил – если учитывать специализацию гимназии, то следует создать самое современное учебное заведение, где будут использовать новейшие технологии.

И это принципиальная позиция мэра столицы Виталия Кличко, который дал задачу активизировать работы касательно гимназии "Восточных языков",

– добавил Мондриевский.

Куда пойдут ученики

Заместитель председателя КГГА сообщил, что эту неделю воспитанники гимназии будут учиться в дистанционном режиме. Впоследствии они будут ходить в соседние школы.

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