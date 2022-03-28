Главный сервисный центр МВД переходит на 6-дневную рабочую неделю

В Киеве главный сервисный центр МВД меняет свой график работы. Теперь он будет работать шесть дней в неделю.

Как сообщают в МВД, сервисный центр переходит на шестидневную рабочую неделю. Также известно еще о двух центрах для обслуживания клиентов.

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Теперь главный сервисный центр МВД в городе Киеве будет работать с понедельника по субботу. В воскресенье будет выходной.

Адрес сервисного центра: улица Лукьяновская, 62.

Также известно, что возобновят свою работу в столице еще два сервисных центра:

№ 8045 на улице Павла Усенко, 8;

№ 8048 на улице Николая Гринченко, 18.

В МВД отмечают, что в каждом регионе график работы разный. По большей части он напрямую связан со временем комендантского часа. Пожалуйста, уточняйте информацию о работе перед тем как отправляться в один из центров.

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